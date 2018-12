Motoristas e cobradores paralisam terminais de Messejana e do Papicu

Os terminais de ônibus de Messejana e do Papicu, em Fortaleza, foram fechados por motoristas e cobradores do transporte público na tarde desta terça-feira (18). A paralisação começou às 14h e deve durar cerca de duas horas.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), a categoria protesta contra a instalação de um serviço que descarta a presença do cobrador nas linhas de Fortaleza e Região Metropolitana.

As mudanças já acontecem em algumas linhas e tem causado transtorno para alguns passageiros que, desinformados, aguardam o coletivo, mas só podem seguir viagem se o pagamento for realizado através do Passe Card eletrônico ou da carteira de estudante com crédito.