Motoristas e cobradores fecham terminal do Conjunto Ceará por duas horas

Motoristas e cobradores de ônibus fecharam o terminal do Conjunto Ceará por duas horas durante uma paralisação na tarde desta sexta-feira (21). Durante o ato, que começou às 15h os veículos foram impedidos de entrar e sair do terminal. Às 17h, a circulação dos coletivos foi normalizada.

Durante esta semana foram registradas paralisações nos terminais do Papicu, Siqueira, Messejana e Antônio Bezerra.

O protesto é motivado pelas mudanças no transporte público de Fortaleza por conta do pagamento da passagem com cartão eletrônico dispensando o recebimento do valor da passagem em espécie. Já são 14 linhas que circulam sem cobrador em Fortaleza.

Segundo Flávio Braz, presidente do Sintro, o ato foi pacífico como todos os demais e devem continuar na próxima semana.