Motoristas e cobradores fecham Terminal de Messejana em protesto

O terminal de ônibus do bairro Messejana, em Fortaleza, foi fechado por motoristas e cobradores do transporte público na manhã desta quinta-feira (13) em manifestação contra o fim da função de cobrador em algumas linhas do transporte público na cidade.

De acordo com o diretor social do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), Geraldo Mendes Luceno, a categoria exige uma reunião com o prefeito Roberto Cláudio para debater sobre o serviço que descarta a presença do cobrador em linhas de ônibus da Capital e na Grande Fortaleza.

"Já teve profissional demitido neste mês. Não sei dizer a quantidade certa, mas foram muitos. Nós enviamos dois ofícios para a prefeitura e tentamos marcar uma reunião, porém não fomos recebidos. A paralisação vai durar duas horas e não descartamos novas paralisações".

O Sintro reforça que caso o prefeito Roberto Cláudio não recuar de tirar os trocadores de suas funções haverá a possibilidade de paralisação geral no Natal e no Réveillon.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para o órgão se posicionar sobre o protesto dos motoristas e cobradores. Mas até a publicação da matéria, a resposta não tinha sido enviada.