Motoristas e cobradores de ônibus protestam durante entrega da Av. Aguanambi

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (28), na inauguração da Avenida Aguanambi, em Fortaleza. A manifestação é motivada pelo projeto da prefeitura que dispensa o trabalho de cobradores em algumas linhas de ônibus de Fortaleza.

Segundo Domingos Neto, presidente do sindicato, a categoria se reunirá com o titular da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), João de Aguiar Pupo, ainda nesta sexta.

Liminar da Justiça contra paralisação

O presidente do Sintro falou também sobre a decisão da Justiça que proibiu as manifestações que fecham os acessos aos terminais de ônibus de Fortaleza. "A categoria está preparada para se manifestar sem precisar fazer esses bloqueios", garantiu.

A determinação da Justiça do Trabalho de proibir os bloqueios nos terminais e arredores surgiu após os protestos frequentes realizados por motoristas e cobradores nos últimos dias. Em parte, a proibição está relacionada com um pedido judicial feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).