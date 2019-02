Motoristas de transportes por aplicativo protestam contra taxas cobradas pelas empresas

Motoristas de transportes por aplicativo realizam um protesto nesta quarta-feira (6) contra taxas cobradas pelas empresas Uber e 99. Segundo a organização do protesto, cerca de 200 motoristas participam do ato. A insegurança e o bloqueio dos motoristas nas plataformas são outras queixas que geraram a manifestação.

O trajeto dos motoristas vai da Praça Dom Helder Câmara, na Praia do Futuro, à sede da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), no Bairro Aldeota.

Um dos organizadores, o motorista Leandro Rodrigues, argumenta que as taxas cobradas pelas duas empresas são altas e dificultam o trabalho dos motoristas de aplicativo. “Nós, motoristas da Uber, estamos pagando entre 25% a 50% em uma corrida. Por exemplo, se a corrida for R$ 10,00 eles tiram R$ 4,00 e R$ 5,00. Eles estão ficando com uma metade e agente com outra metade”, explica.

Leandro defende que as taxas poderiam ser menores e mais justas, já que o veículo é de propriedade do motorista. “O carro é nosso. Todo reparo, toda manutenção é do motorista. O aplicativo só coloca a corrida para a gente. Eles não têm respeito pelo motorista, não se responsabilizam pelo que poderá acontecer com o motorista”, questiona.

A reportagem do Sistema Verdes Mares entrou em contato com as empresas Uber e 99 para que elas repassassem explicações sobre as reivindicações dos motoristas, mas até a publicação da matéria, as empresas não haviam respondido.

Insegurança e bloqueios

Já o presidente da Associação dos Motoristas Privados Individuais de Passageiros do Ceará (Ampip-CE), Antônio Evangelista, lembra que outras duas questões são denunciadas pelos motoristas no protesto: a insegurança e o bloqueio das contas deles pelas plataformas. “Precisamos de mais segurança. Há muitos assaltos e até homicídios contra a nossa categoria. O risco é sempre grande, já que realizamos viagens para vários locais da Capital”.

“Sobre os bloqueios, por exemplo, o motorista recebe a chamada e, se a viagem for cancelada e o motorista realizar o registro do cancelamento, o equipamento bloqueia o motorista. Para desbloquear a burocracia é tamanha”, afirma.

O protesto iniciou às 10 horas na Praça Dom Helder Câmara e percorre as principais ruas e avenidas da cidade. Ela vai passar pelas sedes do Uber e 99 na Capital e deve terminar em frente à sede da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), no Bairro Aldeota.