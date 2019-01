Motoristas de Fortaleza poderão pagar multas de trânsito no cartão de crédito e ainda parcelar

Os motoristas de Fortaleza poderão pagar multas de trânsito no cartão de débito e crédito e ainda fazer parcelamento. De acordo com o Diário Oficial do Município, três empresas facilitadoras de pagamentos agora estão autorizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) a receber transações para quitação de multas e demais dívidas. As portarias divulgadas nesta segunda-feira (28) permitem que proprietários de veículos e infratores efetuem pagamentos junto às empresas Datalink, Vamos Parcelar e Zignet por meio de cartões de crédito e débito, à vista ou parcelado.

As novas formas de pagamentos já haviam sido anunciadas no ano passado. A promessa era que em 2018 já houvesse a possibilidade de quitação da dívida, mas nenhuma empresa foi cadastrada antes. A AMC não divulgou quando a comodidade- autorizada pelo Conselho Nacional do Trânsito (Contran) desde 2017 - começará a valer.

Essa forma de pagamento garante a "imediata regularização da situação do veículo". Condutores estrangeiros só podem utilizar a opção crédito.Como forma de facilitar pagamentos de multas, a AMC também adotou no ano passado o aplicativo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), desenvolvido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), disponível para Android e iOS. Nele, o usuário pode acompanhar a situação do veículo e efetuar pagamentos de multas com desconto de 40%.