Um motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista, bateu em um poste de energia e capotou o veículo. O caso aconteceu na noite deste domingo (27), na Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima.

De acordo com informações repassadas pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), um casal estava no carro e foi socorrido com ferimentos leves para uma unidade hospitalar. Uma equipe da AMC esteve no local para fazer o controle do trânsito.