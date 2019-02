Motorista é flagrado dentro de ciclovia na Avenida Washington Soares; assista

Um motorista foi flagrado em tráfego pela ciclovia da Avenida Washington Soares. O vídeo foi divulgado neste domingo (3), em redes sociais. Segundo Coronel Ronaldo da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não foi realizado nenhum chamado na região nos últimos dias sobre o ocorrido.

"Nós trabalhamos com uma viatura 24h e uma trinca de motos até 1h da madrugada na região, mas não houve registros de ocorrência na localidade do vídeo. Por conta das ações nas comunidades, a viatura acaba se deslocando muito", explicou o Coronel Ronaldo. Em consulta da placa no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), não existem registros de roubo ou furto do carro.



Assista:

O que diz a lei

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que "transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos é infração gravíssima". A penalidade é multa de R$ 880,41 multiplicada por três e sete pontos.