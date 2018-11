Motorista é amarrado por populares após atropelar um frentista em posto do Montese

Foto: Halisson Ferreira Foto: Hallisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira

Um motorista bateu seu veículo em outro carro que, com o impacto recebido, invadiu um posto de combustíveis e atropelou o frentista que trabalhava no local por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (23), na Avenida Expedicionários, no bairro Montese, em Fortaleza. Em reação, a população que estava no local amarrou o condutor.

Segundo testemunhas, o condutor foi detido por populares porque queria fugir após após avançar a preferencial e causar a batida e o atropelamento.

O frentista tinha acabado de chegar ao trabalho quando foi atingido, informou a responsável pelo posto de combustíveis, Nara Rodrigues. "Eu cheguei a conversar com ele e ele disse que estava sentindo muita dor na cabeça", disse.

Três idosos estavam no carro atingido e ficaram presos nas ferragens do veículo. Eles iam fazer compras num supermercado próximo ao local. As vítimas foram identificadas como Gilberto Primo, de 73 anos, e esposa dele, Francisca Costa Primo, de 70 anos, e Carlos Alberto Rocha, o vizinho dos outros dois.

Segundo o filho do casal, Gilberto Ivo, que foi ao local auxiliar os pais, eles tiveram apenas ferimentos leves, mas se assustaram muito com a colisão. "Eu já conversei um pouco com eles mas, por causa do choque, não falaram muito. Mas estão bem", relatou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada dos ocupantes do carro. As vítimas, incluindo o frentista, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O motorista amarrado foi levado por policiais para o 25º Distrito Policial. Conforme relato da ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se negou a fazer o exame de alcoolemia, informou a SSPDS. Ele foi autuado por lesão corporal culposa no trânsito e por conduzir veículo sob efeito de álcool.

O vídeo gravado por um morador da área mostra a frente do carro atingido destruída. Nas imagens, é possível ver também o frentista no chão e o motorista atropelador. Uma equipe da polícia militar foi acionada ao local.

A Autarquia Municipal de Trânsito e cidadania também foi chamada controlar o trafego da área.