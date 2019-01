Morre o jornalista cearense Tarcísio Colares, aos 88 anos

O jornalista Tarcísio Colares, que trabalhou nos veículos O Estado e Tribuna do Ceará, faleceu no fim da noite da última segunda-feira (14). Ele completaria 89 anos no próximo dia 21 de fevereiro, tendo se dedicado à profissão por mais de 40.

Tarcísio dava plantões do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, onde entrevistava autoridades que têm compromissos em Brasília, sobre política, economia, educação, transporte, saúde, arte e cultura. Rotina corrida entre as 4h da manhã e 15h, de segunda a sexta-feira.

Ainda jovem, Tarcísio foi praça da Força Aérea Brasileira (FAB). Na carreira militar, chegou a ser sargento. No entanto, por discordar de decisões superiores, pediu desligamento das Forças Armadas. Em seguida, ele tocou um mercadinho no bairro Joaquim Távora.

Obstinado, voltou aos estudos aos 40 anos, quando prestou supletivo, vestibular e entrou no curso de Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará (UFC) - embora, inicialmente, seu principal alvo fosse o curso de Direito.

No entanto, ele nunca se arrependeu da mudança, de acordo com Teresinha Colares, com quem Tarcísio foi casado por 38 anos. Prova disso é que, em maio de 2016, o jornalista recebeu a comenda Mérito das Comunicações, entregue pelo Ministério das Comunicações, em Brasília.

Velório e enterro

Tarcísio deixa oito filhos, 10 netos e um bisneto. O velório ocorre a partir das 10h na Funerária Ternura, na Rua Padre Valdevino, 2255 (Aldeota), e segue até quarta (16), às 9h, quando deve ser realizada uma missa. Em seguida, Tarcísio será cremado no Cemitério Jardim Metropolitano.

Missa de Sétimo Dia



A missa do sétimo dia do jornalista Tarcísio Colares será celebrada nesta segunda-feira (21), às 20h, na Paróquia de São Vicente de Paulo, no bairro Dionísio Torres. "Desde já agradecemos aos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade", diz comunicado da família.