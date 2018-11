Morre idosa que teve carro atingido em acidente na Av. dos Expedicionários

Um dos idosos que estavam no veículo atingido por outro carro no Bairro Montese, em Fortaleza, morreu na tarde da última terça-feira (27). Francisca Costa Bezerra Primo, mais conhecida como "Socorro", de 70 anos, estava no banco do passageiro, quando o condutor de outro automóvel colidiu contra o carro dela e do marido, Gilberto Primo, de 73 anos, invadiu um posto de combustíveis e atropelou o frentista, na Avenida Expedicionários, bairro Montese, no último dia 23.

Segundo o filho do casal, Gilberto Ivo, Francisca e o marido estavam conscientes quando socorridos, mas que, quando a idosa chegou ao hospital, os médicos constataram que o quadro era grave. Logo nos primeiros procedimentos, foram constatadas fraturas nas costelas, lesões nos dois pulmões, no fígado e na artéria aorta. Ele informou ainda que a idosa passou por uma cirurgia na segunda-feira (26), mas que, no dia seguinte, teve falência múltipla de órgãos.

Ainda de acordo com Gilberto Ivo, o pai, que sofreu trauma na região craniana e fraturou o braço, entre outras lesões, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não foi informado da morte da esposa.

Motorista é amarrado por populares após causar acidente

Depois de causar a colisão com o carro do casal de idosos e o atropelamento do frentista, o condutor do veículo foi amarrado por algumas pessoas presentes no local do acidente, pois, segundo testemunhas, queria fugir.

O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado para o 25º Distrito Policial e se recusou a fazer o exame de alcoolemia. O homem foi autuado por lesão corporal culposa no trânsito.