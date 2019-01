Moradores relatam falta de energia e coleta de lixo há semanas

Moradores do Conjunto São Bernardo, localizado no bairro Messejana, relatam que estão sem energia elétrica desde a virada do ano, e coleta de lixo há quase duas semanas.

De acordo com o cabeleireiro Jarbas Sousa, a distribuição de energia cessou logo após a entrada de 2019. "Está difícil sem luz, sem internet, em todo o conjunto", conta.

A Enel Distribuição Ceará informou que retomou todos serviços da companhia no Estado, reduzidos desde o início da onda de violência no Ceará.

"A empresa, porém, tem evitado atuar em locais que apresentem risco para os técnicos da companhia. Em alguns locais, os atendimentos estão sendo realizados com apoio da Polícia Militar", complementou a Enel.

Desde o início dos ataques no estado, 11 carros de empresas parceiras da companhia foram incendiados, de acordo com a distribuidora.

Sobre a Rua Domingos Sávio, no bairro Messejana, a companhia informou que tem uma equipe no local na manhã desta quarta-feira (16), trabalhando para normalizar o atendimento.

Lixo

O lixo que se concentrou está atingindo toda a Rua Domingos Sávio, inclusive impedindo a passagem de carros e até da linha de ônibus que opera no local.

"Por conta da demora, os moradores começaram a pagar um homem daqui mesmo para retirar o lixo de casa, o que causou o amontoado", relata Jarbas.

A Ecofor Ambiental declarou que está operando com 100% da frota da coleta domiciliar e especial urbana, assim como varrição do Centro e Beira Mar.

"Estão sendo realizados mutirões de limpeza em bairros que ainda existe acúmulo de resíduos para que, em até 72 horas, a situação esteja normalizada", finalizou a Ecofor.