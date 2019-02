Moradores reclamam de problemas com falta de energia em Fortaleza

Em alguns bairros de Fortaleza, o problema de falta de energia tem sido recorrente nos últimos dias. Logo depois dos ataques na cidade, a resolução dos problemas por parte da Enel tem sido mais lenta por conta do esquema de escolta. Um morador do bairro Canindezinho, por exemplo, já está há 20 dias ser energia dentro da própria residência.

"De lá pra cá tem sido só luta. Eles dizem que onde moro é perigoso, que precisa de apoio da Polícia", explica Antônio José Pereira de Barros, 36 anos. O homem tem passado todo o período na casa da mãe, já que não consegue a restauração da eletricidade em casa. "Chegamos, inclusive, a ser tratados mal pela ouvidoria da Enel. Estou morando na casa da minha mãe, de favor. Acabamos indo até o Procon para tentar resolver o problema, mas até agora nada", afirmou.

Enquanto isso, na Granja Lisboa, a Rua 23 de Junho se encontra sem iluminação há cinco dias. Segundo moradores, o problema começou após um poste ter a fiação atingida por ataques e, desde então, equipes não teriam comparecido para o conserto.

Em nota, a Enel comunicou que deve se deslocar para os locais com necessidade de atendimento. "A Enel Distribuição Ceará informa que uma equipe será enviada ao local mencionado. A Enel esclarece que, em locais onde identifica situação de risco, os servicos estão sendo executados com apoio da Polícia Militar. Ao todo, 12 carros de empresas prestadoras de serviço da companhia foram incendiados desde o início da recente onda de violência no estado", diz o comunicado.