Moradores pedem ajuda para resgatar jumento ferido e abandonado no Parque Santa Rosa

Moradores pedem ajuda para resgatar um jumento ferido que está abandonado na rua Tulipa Negra, no Parque Santa Rosa, nesta quinta-feira (31). Eles disseram ter entrado em contato com diversos órgãos, mas não conseguiram atendimento. O animal, visto na rua desde as primeiras horas do dia, está ferido nas orelhas e patas.

O presidente da Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA-CE), Márcio Souza, informou que a entidade não dispõe de equipamento nem estrutura para fazer o resgate do animal. "O ideal seria que a prefeitura fizesse esse resgate, levasse um veterinário ao local e o recolhesse para ser tratado, mas não sei se, com animal de grande porte como este, isso será feito", diz Souza.

O Diário do Nordeste Online entrou em contato com a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), da Prefeitura de Fortaleza, mas as ligações não foram atendidas.