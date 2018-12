Ministério da Saúde libera R$ 7 milhões para ampliar Samu no Ceará

O governador Camilo Santana se reuniu com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, nesta quinta-feira, 13, em Brasília, para acertar o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no Ceará. Na ocasião, o ministro assinou uma portaria liberando R$ 7 milhões para habilitar o serviço no Estado.

A portaria também prevê que sejam custeadas a Unidade Móvel Aérea (Aeromédico), em Juazeiro do Norte, e a Unidade de Suporte Básico (USB), em São Benedito, além de qualificar as USBs e a Unidade de Suporte Avançado (USA) e Motolâncias destinadas ao Samu na Central de Regulação das Urgências Estadual do Ceará, com sede no Eusébio.

Ao todo, 44 municípios vão ser beneficiados:

Juazeiro do Norte;

São Benedito;

Aracati;

Aracoiaba;

Canindé;

São Gonçalo do Amarante;

Eusébio;

Itapipoca;

Limoeiro do Norte;

Maracanaú;

Maranguape;

Quixadá;

Quixeramobim;

Russas;

Alto Santo;

Aquiraz;

Baturité;

Beberibe;

Boa Viagem;

Capistrano;

Cascavel;

Caucaia;

Chorozinho;

General Sampaio;

Guaiúba;

Horizonte;

Icapuí;

Itapajé;

Jaguaribe;

Jaguaruana;

Morada Nova;

Ocara;

Pacajus;

Pacatuba;

Paraipaba;

Pedra Branca;

Paracuru;

Pentecoste;

Pindoretama;

Redenção;

Senador Pompeu;

Solonópole;

Tabuleiro do Norte;

Trairi.

“A nossa meta é universalizar o Samu em todo o Estado”, frisou o governador.

O documento também especifica cada recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser destinado aos municípios listados.