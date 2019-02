Mercado dos Pinhões reúne foliões no Pré-Carnaval de Fortaleza

Glitter, acesórios para a cabeça e até placa pedindo beijo. A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza no Mercado dos Pinhões, no Centro, nesta sexta-feira (8) reuniu uma multidão de foliões pronta para fazer a festa. Comandando o palco estavam o Bloco SandiJunio e a Superbanda.

As amigas Júlia, Talita e Júlia levaram glitter para se enfeitarem antes da festa começar. Rômulo Costa

Antes mesmo dos shows começarem, as amigas Júlia Medeiros (19), Talita Louise (19) e Júlia Carvalho (18), já se preparavam na praça, passando glitter no corpo umas das outras. "Toda sexta-feira e gente vem pra cá, é sempre muito tranquilo", conta Júlia.

A pequena Lívia, de sete anos, ao lado da irmã Letícia, foi com um dos hits do momento na cabeça. Rômulo Costa

E para aproveitar a festa, não tem idade. Prova disso, é a pequena Lívia Paiva, de 7 anos, que foi curtir ao lado da irmã, Letícia, de 12 anos. E compareceu com um dos hits do momento na cabeça. "Meu nome não é Jennifer, mas eu gosto muito da música, por isso vim com a tiara", conta.

Aos 82 anos, Edilce Barros compareceu à festa ao lado da filha Fabíola e da neta Arícia. Rômulo Costa

Já Edilce Barros completou 82 anos e acompanhou a filha Fabíola e a neta Arícia no Pré-Carnaval. "Ela curte igual a mim. Eu adoro vir para a festa com ela. Conversa com todo mundo e curte demais", conta Arícia sobre a avó.

O estudante Pedro Júlio usou uma tática para paquerar no Pré-Carnaval. Rômulo Costa

Há ainda quem tente conquistar um amor de carnaval e as táticas são muitas. Quem arriscou uma delas foi o estudante Pedro Júlio Roque, de 21 anos. Ele pendurou uma placa no pescoço com a frase "Tá triste? Me beija que passa". "Ainda não consegui nenhum beijo, mas sempre funciona. Às vezes até sem placa acontece", diz.

Uma publicação compartilhada por Diário do Nordeste (@diariodonordeste) em 8 de Fev, 2019 às 3:12 PST

Praça do Ferreira

Na Praça do Ferreira, o bloco Luxo da Aldeia foi atração da noite. Marcela de Lima

A segunda semana de Pré-Carnaval contou mais uma vez com a festa na Praça do Ferreira, no Centro. No local, o bloco Luxo da Aldeia animou mais uma vez o público, com o repertório tradicional de compositores e artistas cearenses.

Também houve programação na Praça João Gentil (bairro Benfica), no Cuca Mondubim e no Cuca Jangurussu.