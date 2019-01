Mercado das Flores é inaugurado em Fortaleza

O Mercado das Flores de Fortaleza abriu as portas na manhã deste sábado (26). O novo equipamento possui estrutura coberta de quase 1.500 m2 de área, com 39 lojas, que irão abrigar os comerciantes locais e novos profissionais do ramo. De acordo com a Prefeitura, a ideia é que, além do comércio, o espaço seja usado ainda para capacitação de produtores e para a realização de cursos para o público em geral.

No local, o público pode encontrar uma variedade de espécies de flores e plantas ornamentais. As tradicionais rosas vermelhas e brancas dividem ramalhetes com amarelas, laranjas e até azuis. Girassóis, orquídeas e bromélias também enchem os olhos pela beleza. Outras espécies à mostra são hibiscos, miosótis, cactos e palmeiras.

Além das plantas, os clientes poderão encontrar vasos, recipientes de vidro, argila e adubo para iniciar um viveiro. Decoradores e paisagistas estão a postos para dar dicas de como harmonizá-lo ao ambiente. As vendas ocorrem tanto no atacado como no varejo.

As obras do novo empreendimento tiveram início em janeiro deste ano e foram executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com recursos tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, dentro do programa "Juntos por Fortaleza".

O Mercado fica na Praça Joaquim Távora, na Avenida Pontes Vieira, próximo ao Parque Rio Branco.

Para a permissionária Marluce Barros, que representa uma empresa de produção de rosas, o novo espaço representa um avanço. "O Ceará é o segundo maior produtor de rosas do Brasil e ainda não tinha um lugar como esse. Aqui vai ser a nossa vitrine. Fazia mais de oito anos que os produtores lutavam por ele", comemora.