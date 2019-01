MEC prorroga inscrição do Sisu após falhas no site; data do resultado é mantida

Na tarde desta quinta-feira (24) – um dia antes para o fim das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo até o próximo domingo (27). Desde de o início da seleção, estudantes relataram dificuldades para entrar no site. A mudança na divulgação da nota de corte, que este ano ocorria quatro vezes durante o dia, pode ter sido um dos motivos que ocasionou grande volume de acessos, travando o site.

De acordo com o balanço parcial divulgado pelo MEC, até o final do dia de ontem, 911 mil participantes acessaram a plataforma e realizaram 1,6 milhões de inscrições (cada participante pode escolher duas opções de cursos). Apesar dos números, os candidatos relataram lentidão e erros como o redirecionamento para inscrições de terceiros. Dados como telefone e email dos candidatos foram expostos.

“Olá! Venho reportar algo muito grave que aconteceu há pouco. Entrei no site do SISU para ver a nota de corte das 21h e, sem ter logado sequer com os meus próprios dados, a página que abriu foi de OUTRA PESSOA. Qual é a explicação???”, questionou o perfil de Laura Lineia no twitter. A candidata também relatou que esta é a sua terceira participação na seleção e que nunca havia passado por situação semelhante. “Tive experiência com o processo em 2014 e 2015. Pelo menos na época nunca ficou tão ruim assim. Aliás, não chegava nem perto dessa situação caótica”, complementa, em resposta a outro usuário que também relatou problemas.

A participante Maria Freitas também relatou um caso de falha grave no Sisu, enquanto ainda tentava fazer a inscrição para o processo seletivo. "Eu estava tentando entrar no meu login de inscrição, e eu ficava atualizando porque dava erro. Quando eu consegui entrar, apareceu o nome de outra pessoa, outro candidato, e até as opções de curso dele".

A estudante ficou revoltada, e temerosa de acontecer a mesma coisa com os dados dela. "Eu também posso ter os meus dados aparecendo no computador de outra pessoa. E se ela quiser mudar alguma coisa, eu não tenho controle. Absurdo", complementa Maria.

Confira abaixo o anúncio do MEC:

Sisu 2019

Nesta edição, são ofertadas 235 mil vagas em 129 Instituições de Ensino Superior (IES). Até então, o Ministério da Educação confirma a divulgação do resultado do Sisu para segunda-feira, 28 de janeiro, como previa o calendário oficial.