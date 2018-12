Mau tempo em Guarulhos gera cancelamento de voos em Fortaleza; passageiros gritam por comida em SP

Foto: Antônio Laudenir/ Diário do Nordeste

Com atrasos e cancelamentos no Aeroporto de Guarulhos, voos em Fortaleza foram afetados. Por conta de fortes chuvas em São Paulo, as companhias Latam e Gol cancelaram pelo menos quatro voos com origem ou destino em Fortaleza desta quinta (13) para sexta-feira (14).

De acordo com a Latam, “a malha aérea em todo o Brasil foi fortemente impactada e remanejada, gerando voos alternados para outros aeroportos ou cancelamentos”. Dois voos da Latam com origem ou destino em Fortaleza foram cancelados. Ao todo, a companhia cancelou 18 voos, e teve outros 20 reprogramados.

“A maior parte dos cancelamentos de hoje (14) visam contornar a situação e normalizar a operação o mais rápido possível”, afirmou a Latam.

A Gol também teve dois voos entre Fortaleza e Guarulhos cancelados:

G3 1528 Guarulhos - Fortaleza - Quinta-feira (13), às 22h05

Guarulhos - Fortaleza - Quinta-feira (13), às 22h05 G3 1521 Fortaleza - Guarulhos - Sexta-feira (14), às 4h30

Segundo a companhia, um voo de reforço [G3 9010] saiu às 10h desta sexta de Guarulhos e pousou às 12h25 na capital cearense.

“Devido fechamentos consecutivos do Aeroporto de Congonhas e de Guarulhos, em São Paulo, ontem por condições meteorológicas, 16 voos da Companhia foram afetados sendo deslocados para pousos em outros aeroportos, sendo necessário realizar remanejamentos em sua malha aérea, impactando voos com origem, escala, conexão ou destino nesta cidade durante a noite de ontem”, informou a companhia, por meio de nota.

A empresa afirmou, ainda, que providenciou alimentação e hospedagem aos clientes com voos cancelados

Com destino a Fortaleza

Os cancelamentos e atrasos causaram aglomeração e confusão no aeroporto de Guarulhos, nesta manhã. Os passageiros que embarcariam para Fortaleza reclamaram de falta de informações das companhias e gritaram pedindo comida, já que muitas pessoas estavam no local desde o início da manhã, algumas vindas de conexões em outros trechos. Há relatos de muitas pessoas com criança de colo e de passageiros que passaram mal.

Desde 5h no aeroporto de Guarulhos, Débora Ribeiro, 32, espera com o marido e o filho de dois anos solução da companhia Latam para seguir com a viagem para Fortaleza, programada há seis meses.

“Estamos desde 5h no aeroporto de Guarulhos, vindo de conexão em Belo Horizonte. Saímos de casa, eu, meu marido e meu filho de dois anos, às 2h. São quase 13h, a gente não recebeu uma refeição da companhia. Colocaram a gente numa aeronave, ficamos quase 1h aguardando lá dentro, descemos porque a tripulação não podia voar com a gente porque tinha vencido o horário deles”, relata a passageira.

“Tinha muita desinformação, a gente foi pra um portão, depois pra outro. Sei que duas, três horas depois a gente conseguiu embarcar, tava no avião e aí esperou uns 40 a 50 minutos. Agora, o pessoal tá gritando pedindo comida porque pediram pra gente sair do avião e não tem previsão pra o novo embarque”, conta Stefanie Barbosa Lima, passageira do mesmo voo.

Em nota, a companhia em questão ressaltou "que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos clientes".