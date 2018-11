Matrículas do Educação Inclusiva iniciam a partir desta terça-feira

As matrículas da Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza iniciam nesta terça-feira (20). Podem se matricular alunos com deficiências em geral, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

O processo pode ser realizado em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 8h às 11h e das 13h às 17h. As matrículas vão até a próxima sexta-feira (23).

A antecipação das matrículas é uma medida da prefeitura para identificar as necessidades educacionais específicas destes alunos, mapear as escolas e assegurar, de forma prévia, a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica.

Pais e responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima portando a seguinte documentação: certidão de nascimento; foto 3x4; Número de Identidade Social (NIS) do responsável e da criança (caso possua); comprovante de endereço com CEP; cartão de vacinação da criança; RG; CPF do responsável; laudo médico ou relatório pedagógico do aluno.

A ausência do laudo ou relatório não inviabiliza a matrícula, podendo o documento ser apresentado posteriormente e feito por uma unidade educacional que possua Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o Censo Escolar da Educação Básica 2017 mostra aumento no número de matrículas da Educação Inclusiva. A modalidade teve acréscimo de 41,4% entre 2016 e 2017. Atualmente, a Rede atende a 6.511 alunos, possui 166 Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e convênio com oito instituições especializadas em Educação Especial.