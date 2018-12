Matrícula para novos alunos da rede pública estadual em Fortaleza inicia em 2 de janeiro

A matrícula escolar da rede pública estadual do Ceará para alunos oriundos de colégios particulares ou de outros estados inicia na quarta-feira (2) e segue até o dia 31 de janeiro, em Fortaleza. Nas escolas do interior, cada Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) possui um cronograma específico para as matrículas.

Para fazer a inscrição do aluno na escola é necessário que os pais e responsáveis apresentem uma cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3x4 do estudante. A ausência de algum dos itens, contudo, não impede o atendimento. Para alunos que vão cursar o Ensino Médio é recomendável que apresentem também o RG e o CPF do aluno.

Esta é a terceira etapa do processo de matrícula na rede estadual, após a confirmação dos veteranos e do remanejamento e recepção dos estudantes da rede municipal de ensino. Os interessados devem procurar a unidade de ensino mais próxima à residência para efetivar a matrícula. Caso o limite de vagas já tenha sido preenchido, o aluno será matriculado em outro estabelecimento de ensino da rede estadual na mesma região.