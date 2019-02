Matrícula em creches de Fortaleza cresce 16%, diz Censo Escolar 2018

O número de matrículas efetivadas em creches de Fortaleza apresentou um crescimento de 16,36% em 2018, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2018. O estudo é promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capital teve quase três mil matrículas a mais, ao passar de 18.188 matrículas de crianças de um a três anos em 2017 para 21.163 no ano de 2018.

Segundo estudo do Inep, também foi registrada evolução na etapa pré-escola. O crescimento foi de 8,34%, passando de 23.895 matrículas de crianças de quatro e cinco anos em 2017 para 25.889 em 2018.

Ainda de acordo com a pesquisa, a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza foi a que mais aumentou, em números absolutos, o quantitativo de matrículas na Educação Infantil, com uma ampliação de quase cinco mil matrículas, passando de 42.083, em 2017, para 47.052, em 2018. Um crescimento de 11,81% em apenas um ano. Com o resultado, Fortaleza possui o quarto maior atendimento neste segmento, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus.

Tempo integral e educação inclusiva

Outro destaque no Censo Escolar 2018 foi o atendimento em Tempo Integral. A capital cearense alcançou o maior número de matrículas entre as capitais do Norte e Nordeste, com 67.417 estudantes atendidos no segmento de jornada ampliada. Em todo o Brasil, Fortaleza tem a terceira maior rede, somente atrás de Rio de Janeiro e São Paulo.



Do total de alunos matriculados em Fortaleza na Rede Municipal, 31,5% são de tempo integral. Houve um crescimento de 20,2% em um ano, ao passar de 56.065 matrículas (2017) para 67.417 (2018), ou seja, uma variação de 11.352 matrículas.

Evolução em número de matrículas foi registrada, também, na Educação Inclusiva, com aumento de 26,1% em um ano - subiu de 5.797 (2017) para 7.310 matrículas (2018). Foi o segundo maior crescimento do Brasil, atrás de Curitiba, capital que registrou aumento percentual de 27,2%. Em números absolutos, Fortaleza tem o maior número de matrículas no Norte e Nordeste e o terceiro maior do Brasil, superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro.

Censo Escolar

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da Educação Básica. É coordenado pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.



Ele abrange as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica e Profissional como o Ensino regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio); Educação Especial – modalidade substitutiva; Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional).