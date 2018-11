Mais Médicos: 273 pedem exoneração da atenção básica para se inscrever no Programa

De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), 273 médicos que atuavam na Estratégia Saúde da Família (ESF) no estado do Ceará pediram exoneração do cargo para se inscreverem no Programa Mais Médicos (PMM).

O Conasems coletou as informações diretamente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Do total de profissionais alocados no PMM em todo o Brasil, 2.844 já atuavam na Estratégia de Saúde da Família.

Segundo o Conselho, o número é ainda maior se forem contabilizados profissionais que atuavam em outros serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), como hospitais e Unidade de Pronto Atendimento (UPAs).

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (29), o PMM já tinha 33.542 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 8.366 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata.

Dos alocados, 53,3% escolheram cidades com maior vulnerabilidade. Os profissionais que escolheram as periferias das capitais e regiões metropolitanas somaram 17,3%.

Um profissional só pode alterar a localização no PMM se a mudança for para um município de maior vulnerabilidade. Dos 114 municípios cearenses que receberão novos profissionais, 90 são considerados como “extrema pobreza”, e 14 como “áreas vulneráveis”.