Mais Médicos: 11 profissionais já estão confirmados no CE

O Ministério da Saúde confirmou que 11 dos 443 médicos que devem substituir os profissionais cubanos no Ceará já estão confirmados no Estado. Sete municípios foram contemplados com as vagas; ao todo, serão 114 cidades a receberem novos médicos em subsituição aos que deixaram o País.

Acaraú (3), Irauçuba (1), Marco (1), Pacajus (1), Parambu (2), Quixeramobim (1) e Tianguá (2) são os municípios que receberam apresentação ou início de trabalho imediato dos novos médicos. Somente Pacajus (Região Metropolitana de Fortaleza) e Tianguá (área vulnerável) não são consideradas de extrema pobreza pelo Ministério da Saúde e, por isso, não foram priorizados nesse primeiro momento.

Esses mesmos sete municípios cearenses deverão receber, ao final do processo, 42 novas vagas. Em todo o país, 224 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde, de acordo com o Ministério.

Segundo um dossiê do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil possui médicos ativos (com registro) em número absoluto suficiente para atender às necessidades da população, inclusive para ocupar vagas abertas dentro do Programa Mais Médicos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 22 de novembro, o Mais Médicos contava com um total de 16.041 profissionais. Deles, 8.117 eram cubanos; 3.276 intercambistas de outros países; e 4.524 médicos registrados nos Conselhos Regionais.

No Ceará, são, atualmente, 13.154 médicos ativos; destes, 3.989 (30,33%) se registraram nos últimos cinco anos.

O Programa Mais Médicos iniciou suas atividades em 2013. Desde então, foram acrescentados aos montantes no Ceará 785 (2013), 635 (2014), 716 (2015), 800 (2016), 665 (2017) e 388 (2018).

No período de cinco anos, a razão de médico por grupo de mil habitantes passou de 1.93 (2013) para 2.24 (2018), em um incremento de 15,7% no período. No Ceará, essa razão subiu de 1.19 (2013) para 1.45 (2018).