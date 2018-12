Mais dois andares do IJF 2 devem ser entregues em 2019

A segunda unidade do Instituto Dr. José Frota (IJF 2), em Fortaleza, teve a quantidade de leitos ampliada nesta segunda (31), com a entrega de mais 71 leitos. Para 2019, fica a inauguração de mais dois andares do hospital. O terceiro abrigará um centro cirúrgico com nove salas, incremento de 90% em relação às 11 existentes atualmente.

“A previsão é que seja entregue até agosto”, estima a superintendente do IJF, Riane Azevedo. “Vão entregar o 3º e o 4º juntos. Pode ser que um venha logo depois do outro, mas o fato é que um centro cirúrgico é mais complexo. Por mais que a estrutura seja entregue, a gente precisa montar os aparelhos”, explica.

As empresas fabricantes precisam se deslocar à unidade e efetivar a montagem e os testes. Eventualmente, algum aparelho pode precisar de ajuste. “Apesar da nossa vontade (de entregar logo), tem o delay da necessidade de se trabalhar com segurança”, afirma Azevedo.

Além disso, o número de leitos nas salas de recuperação dobrará, passando de 12 para 24, segundo Riane. Uma sala será destinada só para crianças, com quatro leitos. Nos outros dois pavimentos do IJF 2, totalizando os cinco andares, funcionarão as Unidades Intermediárias (UIs), com 20 leitos, e as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), com 30 leitos.

Foto: Rodrigo Gadelha

A estrutura pediátrica, de acordo com Riane, é justamente a estrutura de atenção pediátrica. Uma das enfermarias já inauguradas está ocupada por Elenildo Filho, 10, internado no IJF desde o último dia 22 de dezembro, após um acidente de motocicleta que sofreu sozinho, no município de Beberibe, onde mora. O corte no pescoço e as fraturas na mandíbula e no maxilar tiraram a liberdade do Natal e do réveillon.

"Ele pegou a chave da moto escondido do pai, foi dar uma voltinha, derrapou numa estrada carroçável e caiu", explica a mãe, Maria do Socorro da Costa, 45. A recepção do pequeno foi feita no IJF 1, em leito provisório após passar por UTI, sala de reanimação e centro cirúrgico. Desde quinta-feira, foi transferido, então, para a nova unidade.