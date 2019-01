Maior parte das lojas do Centro funcionam neste sábado (5)

A maioria das lojas do Centro de Fortaleza está aberta e funcionando normalmente neste sábado (5). Porém, de acordo com comerciantes presentes no local, a movimentação é menor em comparação a períodos anteriores. A cidade sofre uma onde ataques a veículos e equipamentos públicos e privados desde a noite de quarta-feira (2).

Na Praça do Ferreira, um dos lugares com maior concentração de pessoas no Centro, a movimentação também está tranquila, inclusive nos estabelecimentos comerciais ao redor.

Medeiros, vendedor ambulante que trabalha no local, falou sobre a situação. "Infelizmente, o movimento tá fraco por causa dessa paralisação dos ônibus. É uma tristeza pra gente, mas temos que estar aqui, porque dependemos muito desse trabalho", afirmou.

Funcionamento normal acontece nos dias de ataque

Os estabelecimentos comerciais do Centro funcionaram normalmente também na última sexta-feira (4), com fluxo dentro da normalidade para uma manhã de sexta. Mesmo assim, algumas lojas optaram por fechar mais cedo.