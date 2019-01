Litoral do Pecém, de Fortaleza e Região Jaguaribana recebem as maiores chuvas desta quarta

O Ceará voltou a receber um bom volume de chuvas em pelo menos 43 municípios, no intervalo entre as 7h desta terça-feira (8) e as 7h desta quarta-feira (9), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As áreas que mais receberam chuvas foram as divididas pela Funceme em Litoral do Pecém, de Fortaleza e a Região Jaguaribana.

Na Capital, houve relâmpagos e trovões. O posto de Messejana registrou 30 milímetros.

Fortaleza teve madrugada de chuva nesta quarta-feira (9). O leitor Aldizio Macedo registrou relâmpagos no Centro. Você também fez registros da chuva? Então envia pra gente no número (85) 98887-5065 pic.twitter.com/mAlYw37M3R — Diário do Nordeste (@diarioonline) 9 de janeiro de 2019

O maior registro de chuva foi em Aracoiaba, município da região do Maciço de Baturité, com 65,2 milímetros. A Funceme ainda aponta 63,2 mm em Palmácia, 49 mm em Limoeiro do Norte e ainda 40 mm em Maracanaú.

Os dados ainda são parciais e podem ser acompanhados pelo Calendário de Chuvas no site da Funceme ou por meio do aplicativo de mesmo nome, disponível gratuitamente para Android e iOS.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Aracoiaba (Posto: Aracoiaba) : 65.2 mm Palmácia (Posto: Palmacia) : 63.2 mm Limoeiro Do Norte (Posto: Bixopa) : 49.0 mm Russas (Posto: Sitio Campo Limpo) : 40.2 mm Maracanaú (Posto: Maracanau) : 39.0 mm Ocara (Posto: Açude Batente) : 38.0 mm Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 38.0 mm Russas (Posto: Peixe) : 37.6 mm Limoeiro Do Norte (Posto: Limoeiro Do Norte) : 33.2 mm Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 32.0 mm

Segundo a Funceme, com a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste, são observadas desde a terça-feira, nuvens que estão associadas ao posicionamento do sistema indutor de precipitações, beneficiando, principalmente, o Centro-Norte do Estado. Além disto, a permanência do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre a região contribui para a continuidade das precipitações também mais ao sul, já que sua posição, neste momento, é favorável.

Previsão para quarta-feira

Nebulosidade variável com chuva em todas as regiões.

Previsão para quinta-feira

Nebulosidade variável com chuva em todo o estado do Ceará.

Previsão para sexta-feira