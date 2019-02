Lista de espera do SiSU: inscrições terminam hoje

Estudantes não aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada 2019 têm até hoje (5), às 23h59 (horário de Brasília), para participar da lista de espera. Ao fazer login no sistema, os interessados devem clicar no boletim do candidato e, em seguida, no botão correspondente à confirmação de interesse. Caso o procedimento tenha sido realizado corretamente, será exibida uma mensagem de confirmação.

Podem participar da lista de espera do SiSU os estudantes que realizaram a inscrição para a chamada regular, entre os dias 22 e 27 de janeiro, e não foram aprovados na 1ª opção e nem na 2ª opção. Porém, é permitido ao interessado se inscrever na lista de qualquer uma das duas vagas cadastradas. Os selecionados serão convocados a partir de 07 de fevereiro pelas próprias instituições de ensino superior. Por isso, não será possível acompanhar a lista de espera no site do SiSU.

Prouni

Na sequência, os 946 mil inscritos no Programa Universidade para Todos (Prouni) conhecerão os estudantes contemplados nas 112 mil bolsas de estudo integrais e 127 mil bolsas parciais. No total, são 243 mil oportunidades para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançaram, no mínimo, 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na redação.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estará com inscrições abertas entre 07 e 14 de fevereiro de 2019. São 100 mil vagas disponíveis nas modalidades Fies e P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil) e todas serão disponibilizadas já no primeiro semestre do ano. Para se inscrever, também será necessário ter feito o Enem e obtido nota mínima de 450 pontos e acima de zero na redação. O financiamento também pode ser contratado por estudantes pré-selecionados para as bolsas de estudo parciais (50%) do Prouni.

Bolsa de estudo

Estudantes que não fizeram o Enem, não aprovados no SiSU ou não selecionados para o Prouni ainda têm alternativas mais em conta para começar a graduação já em 2019. Com até 70% de desconto na mensalidade, as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil podem ser contratadas por todos os estudantes que já incluíram o ensino superior entre os planos deste ano.

O Educa Mais dispõe de mais de 400 mil bolsas para o nível superior – e inclui também a pós-graduação para os profissionais portadores de diploma. Todas as oportunidades estão disponíveis no site do programa educacional, que dispõe de informações sobre os cursos, os estados e municípios com vagas disponíveis e os percentuais de desconto para cada bolsa.