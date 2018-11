Linhas de ônibus serão desviadas para a prova do IronMan no domingo (25)

Para adequar as vias da Capital cearense à prova do IronMan, neste domingo (25), os itinerários dos coletivos de 11 linhas de ônibus serão desviados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). As novas rotas serão cumpridas de 5h às 15h30.

As linhas 051 - Grande Circular I, 130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II, no sentido volta, e 711 - Barra do Ceará/Cais do Porto desviam da Rua Adolfo Caminha e da Rua Jacinto Matos com a Av. Presidente Castelo Branco, no sentido Leste-Oeste. A 106 - Floresta/Centro desvia da Rua General Sampaio (Viaduto Marina Park), no sentido volta.

A linha 101 - Beira Rio desvia da Rua Jacinto Matos com a Av. Pres. Castelo Branco, no sentido volta. A 130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II desvia da Rua Francisco Cordeiro cruzando a Av. Pres. Castelo Branco, também no sentido volta, enquanto a 102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças desvia na Rua Francisco Cordeiro, cruzando a Av. Presidente Castelo Branco, no sentido ida, e da Rua Jacinto Matos, cruzando a Av. Pres. Castelo Branco no sentido volta.

A 110 - Vila do Mar/Centro será a única linha a interligar os bairros, desviada na Av. Pasteur, cruzando a Av. Pres. Castelo Branco nos sentidos ida e volta. O mesmo desvio será feito pela linha 754 - Granja Lisboa/Goiabeiras na ida, e, na volta, pelo retorno na Av. Pres. Castelo Branco com a Rua Ana Maria.

O desvio na Av. Dr. Theberg, cruzando a Av. Pres. Castelo Branco será feito pela linha 706 – Barra do Ceará/ Antônio Bezerra (STPC) em ambos os sentidos, e a 070 – Cuca Barra/ Parangaba desviará, no sentido volta, na Av. Sen. Robert Kennedy, também cruzando a Av. Pres. Castelo Branco.

Bloqueios

As intervenções no tráfego serão asseguradas através de uma operação especial de trânsito organizada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que destinará 144 agentes e operadores de trânsito para assegurar o suporte operacional.

No sábado (24), às 13h, a operação terá início com a proibição de estacionamento na Rua Adolfo Caminha, entre as avenidas Alberto Nepomuceno e Leste Oeste. A partir das 20h, será iniciado o monitoramento do ciclismo, saindo da Rua Ildefonso Albano, seguindo pela Av. Historiador Raimundo Girão, Av. Beira Mar, R. Almirante Barroso, R. Pessoa Anta, R. Adolfo Caminha, Av. Presidente Castelo Branco até a Rua Jacinto Matos.

Já no domingo (25), a partir das 5h30, serão feitos todos os bloqueios para o ciclismo na rua Jacinto Matos, sentido Centro-Caucaia. Quem desejar trafegar nesse local deverá virar à esquerda na Av Francisco Sá, seguindo até a Av. Radialista José Lima Verde, e pegar a alça do viaduto que dá acesso a Av. Presidente Castelo Branco, acessando, assim, a Av. Ulisses Guimarães, na Caucaia. Nenhum veículo poderá cruzar a Leste Oeste no trecho entre a Ponte da Barra até a Jacinto Matos. Será preciso realizar o retorno pela Av. Radialista José Lima Verde.

Devido ao ciclismo, serão realizados dois bloqueios fixos: um na Av. Historiador Raimundo Girão com Ildefonso Albano, e outro na Av. Historiador Raimundo Girão com Rui Barbosa.

Para seguir no sentido Centro, após a Rua Jacinto Matos, é necessário seguir em frente até a alça do viaduto da Ponte da Barra e entrar à esquerda na Av. Radialista José Lima Verde, à esquerda na rua Estevão de Campos e à esquerda na rua Vila Velha.