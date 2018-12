Leilão tem carros Gol e L-200 com lances a partir de R$ 4.900 em Fortaleza

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (SRTE) realiza nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, o leilão de bens do Ministério Público na sede do órgão, que fica no Centro de Fortaleza. Dentre os lotes estão 18 veículos, móveis, televisões, ar-condicionado e outros produtos eletrônicos.

Em um das ofertas, o comprador pode adquirir um veículo modelo L-200, ano 2003, por R$ 4.900. O leilão ainda tem carros modelos Volkswagem Gol, S-10, Blazer e Chevrolet Astra com preços diversificados.

De acordo com a casa de leilões, os veículos de pequeno porte estão com lances inicias de R$ 500 e camionetes com lances iniciais entre R$ 3.900 a 22.900. Demais produtos, como móveis têm os valores a partir de R$ 100.

Segundo informações da superintendência, os bens leiloados são considerados inservíveis para a atividade pública e, por isso, estão no leilão. O valor arrecadado no evento ainda conforme o órgão retornará para os cofres públicos.

Serviço

Leilão de bens da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE)

Quando: 13/12/2018, às 14 horas

Onde: Rua 24 de Maio, 178 - Centro

Outras informações: (85) 99626-2640