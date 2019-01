Lei estadual pode ajudar a aumentar banco de dados de doadores de medula óssea

O governador do Ceará, Camilo Santana, sancionou nesta terça-feira (8), uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios e clínicas de análise sanguínea proporem aos usuários a doação de amostras de sangue para manutenção do banco de dados de doadores de medula óssea do estado.

Com a lei, os estabelecimentos de análise podem propor aos eventuais doadores de órgãos a possibilidade de doação de 5ml a 10ml de sangue. A resposta sobre a doação da amostra deve ficar junto ao cadastro do usuário. Com isso, o banco de dados sobre potenciais doadores de medula óssea pode crescer ainda mais no Ceará.

A amostra de sangue, com a concordância do usuário, deverá ser enviada para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), ou outra entidade habilitada para armazenamento, conservação e alimentação do banco de dados de doadores de medula óssea.