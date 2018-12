Justiça do Trabalho proíbe bloqueio de terminais de ônibus de Fortaleza

Decisão da Justiça do Trabalho proibiu, nesta quinta-feira (27), o bloqueio de terminais de ônibus de Fortaleza, e vias públicas de acesso , após onda de protestos promovida por motoristas e cobradores. A determinação responde, em parte, a um pedido judicial do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

As manifestações são contra mudança no transporte público da capital que dispensa a presença de cobradores em alguns veículos. Atualmente, pelo menos 14 linhas de ônibus circulam sem cobradores, aceitando pagamento somente por meio de bilhetes e cartões eletrônicos de passagem. A categoria alega que o novo modelo de transporte vai causar grande número de demissões.

A liminar determina que o Sindicato dos Trabalhadores nos Transportes Rodoviários do Estado (Sintro) "se abstenha de efetuar bloqueio ou qualquer restrição das vias de acesso aos terminais de integração de passageiros (Antônio Bezerra, Papicu, Parangaba, Lagoa, Siqueira, Messejana e Conjunto Ceará) - em um raio de 200 metros - e a obstrução de vias públicas para impedir o tráfego dos veículos sob pena de multa diária de R$ 20 mil". O Sintro informou que ainda não foi notificado da decisão.