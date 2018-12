João Miguel e Maria Cecília são os nomes mais registrados em 2018 no Ceará

O filho de Jordiana Vieira tem um ano de idade e se chama Enzo Gabriel. O garoto faz parte dos 18.156 de meninos que também se chamam Enzo Gabriel, o nome mais registrado no Brasil. No Ceará, o nome foi o segundo mais escolhido pelos pais, um total de 916 meninos cearenses foram registrados com esse nome em 2018, atrás apenas de João Miguel, com 1.095 registros, que ocupa o primeiro lugar na lista do Estado.

O Enzo Gabriel de Jordiana foi uma homenagem ao pai que se chama Edvaldo, e por isso a mãe foi em busca de um nome com a inicial E. “Enzo foi o nome que mais gostei que começava com a letra E. Como queria um nome composto escolhi Gabriel, por causa do anjo Gabriel”, explica a mãe, que ressalta não ter sido proposital a escolha. “Não estava tendo essa explosão toda na época, escolhemos porque achamos o nome bonito”.

A escolha por nomes compostos foi um destaque neste ano, representando 28,3% do total de nomes escolhidos pelos pais brasileiros. A análise dos dados feita pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), identificou ainda a existência de 3.027 variações compostas para o nome Maria, 2.320 para Pedro, 1.564 para Ana, 1.488 para Enzo e 1.260 para João.

Neste ano, no Ceará, os nomes mais registrados foram: João Miguel (1.095), Enzo Gabriel (926), Maria Cecília (913), Maria Clara (669) e Maria Valentina (564).

10 nomes mais registrados no Estado do Ceará em 2018

João Miguel – 1.095

Enzo Gabriel – 926

Maria Cecília – 913

Maria Clara – 669

Maria Valentina – 564

Maria Eduarda – 553

Maria Alice – 514

Arthur – 479

João Guilherme – 455

João Lucas - 422

Dados completos

Os números são uma compilação dos dados fornecidos pelos cartórios de todo o Brasil. No total, foram reunidos dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. A base de dados, disponível no site www.registrocivil.org.br, por meio do Portal da Transparência, conta com mais de 2 milhões e 760 mil registros.

10 nomes masculinos mais registrados no Estado do Ceará em 2018

João Miguel – 1.095

Enzo Gabriel – 926

Arthur – 479

João Guilherme – 455

João Lucas – 370

João Pedro – 387

Miguel – 375

Pedro Lucas – 370

Heitor – 357

João Gabriel - 331

10 nomes femininos mais registrados no Estado do Ceará em 2018

Maria Cecília - 913

Maria Clara – 669

Maria Valentina – 564

Maria Eduarda – 553

Maria Alice – 514

Maria Júlia - 401

Maria Vitória - 369

Maria Luiza – 356

Ana Clara – 325

Ana Laura - 318