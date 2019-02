Jacaré é encontrado morto com sinais de atropelamento em estrada de Caucaia

Um jacaré foi encontrado morto na tarde deste sábado (2) com sinais de atropelamento na CE-085, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Um morador que passa todos os dias pelo local se deparou com o animal por volta de 13h30.

"Eu tive medo. Ele é de médio porte, mas verifiquei que ele estava com sinais de atropelamento. Depois vi que ele estava morto, por isso eu me aproximei e filmei. "relatou o microempreendedor Cláudio Medeiros.

Ainda de acordo com Cláudio, os moradores sempre contavam que existiam jacarés na lagoa do Cauípe, mas nunca encontraram nenhum animal. Desta vez, o microempreendedor acredita que o animal tenha saído do local, que fica a poucos metros de distância de onde ele foi encontrado.

Aparição de filhote de Jacaré

Um filhote de jacaré apareceu atravessando a Rua Pedro Muniz, próximo à Lagoa da Parangaba, em Fortaleza na noite da última quinta-feira (31). Em um vídeo gravado por um morador, é possível ver o animal sumindo em uma mata. A remoção dele será feita apenas em caso de risco à população.