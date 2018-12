Itaperi ganha binário nas ruas Antônio Bandeira e Primeiro de Janeiro

As ruas Antônio Bandeira e Primeiro de Janeiro, entre a rua José Meneleu e a avenida Godofredo Maciel, vão formar um novo binário a partir da noite desta quarta-feira (18), no bairro Itaperi. A mudança abre mais uma rota alternativa à Avenida Godofredo Maciel.

Além do binário, também será implantada a alteração de sentido nas ruas Alemanha, Suécia, Júlio Gaspar, Antônio Bandeira e Doutor Manoel Teófilo, no trecho entre as ruas José Meneleu e Casemiro de Abreu.

Um novo semáforo, com tempo para pedestre, será implantado no cruzamento da Avenida Godofredo Maciel com Primeiro de Janeiro. Já o semáforo existente na Avenida Godofredo Maciel com Rua Antônio Bandeira terá permissão de conversão à esquerda para o sentido Parangaba-Maraponga. Os dois terão tempo para pedestres.

Com essa mudança, Fortaleza passará a contar com um total de 899 semáforos, cerca de 30% deles possuem a tecnologia nobreak, que não permite que as oscilações na rede elétrica interfiram na rede semafórica.