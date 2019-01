Início das matrículas na rede pública de ensino gera longas filas em Fortaleza

As matrículas para novos alunos que desejam ingressar na rede pública do Estado e da Capital após deixarem a rede particular começaram nesta quarta-feira (02). Pais e responsaveis formaram, desde a véspera, longas filas na frente das escolas para garantir a matrícula dos filhos.

Na Escola de Ensino Fundamental e Médio Patronato Sagrada Família, no bairro Antônio Bezerra, às 7h desta manhã já havia cerca de 100 pessoas aguardando do lado de fora serem chamadas para iniciar o processo de matrícula. A maioria dos responsáveis dormiu no local.

Foi o caso de Angela Nerice, que foi ao local representando uma vizinha para conseguir uma das 272 vagas dispoíveis na escola. "Meu filho trouxe comida para mim e eu dormi à noite aqui com outras pessoas. Cheguei às 6h da manhã de ontem e graças à Deus consegui essa vaga. Trouxe banco, lanche", acrescentou Angela.

Na escola Patronato Sagrada Família, a direção começou a chamar os primeiros pais da fila para iniciar o processo. A matrícula na escolas públicas da rede estadual seguem até o fim do mês mas, com o passar dos dias, as vagas vão encerrando de acordo com a quantidade ofertada.

Documentos necessários

Os pais e responsáveis devem levar a cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3x4.