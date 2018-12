Seis histórias diferenciadas concorrem, este ano, ao Prêmio Social Esporte Clube, realizado pelo Diário do Nordeste. São seis iniciativas vitoriosas de apoio e incentivo ao esporte, às artes, à consciência ecológica e à saúde, que ganharam as páginas de um caderno especial, publicado ontem, e que estão a partir de hoje no site do Diário do Nordeste para serem conhecidas com mais detalhes pelos internautas. As mais votadas serão as premiadas com troféus, em cerimônia a ser realizada em janeiro.

Acima de tudo, o Social Esporte Clube reafirma seu objetivo de buscar retratar iniciativas de quem, com coragem e fé, salva a vida de muitas pessoas por meio de projetos sociais. Já são cinco anos promovendo ações e ideias em benefício da sociedade, aproximando quem precisa de ajuda e quem tem interesse em colaborar, seja com dinheiro, material ou, ainda, com tempo e mão de obra.

"No jogo desses voluntários, uma oportunidade oferecida é um contra-ataque veloz pra cima dos riscos sociais, e cada vida transformada é um gol de placa. O voto, nesses casos, é de confiança no trabalho e nas boas intenções de cada projeto e pessoa envolvida. Por isso, para eles, um prêmio à perseverança!", festeja o jornalista Fábio Pizzato, idealizador do Social Esporte Clube.

Premiação

Neste ano, o caderno especial retratou seis projetos sociais: Revarte – Resgaste dos Valores pela Arte , que atende a cerca de 400 crianças e adolescentes da comunidade do Conjunto Alvorada, em Fortaleza; Projeto Mais Sorrisos , que oferece cursos profissionalizantes na área de Odontologia e beneficia mais de 100 crianças com atendimento odontológico; Projeto Leste Limpa , que promove a consciência ecológica e a limpeza de praias na região da Avenida Leste Oeste, em Fortaleza; Projeto Resgate , que tem mais de 250 alunos de judô, tirando jovens das ruas das periferias; Projeto Levante e Lute , que mobiliza dezenas de crianças e adolescentes do bairro Parangaba, em Fortaleza; e Projeto É Nóis , que utiliza o ensino da capoeira, atendendo a cerca de 70 crianças e adolescentes da capital cearense.

As histórias estão contadas com riqueza de detalhe em uma editoria especial aqui no site do Diário. Além do conteúdo editorial, cada uma também é apresentada em um vídeo que mostra a história e os trabalhos realizados.

Em cada matéria, um link leva para a votação, a partir da qual o leitor pode escolher qual história merece levar o Prêmio Social Esporte Clube 2018. A votação segue até o dia 15 de janeiro e as 3 mais votadas serão reveladas no evento de premiação, quando receberão os troféus (1º, 2º e 3º lugares).

O Prêmio Social Esporte Clube é uma realização do Diário do Nordeste e esta edição conta com patrocínio do Governo do Estado do Ceará e apoio da Prefeitura de Fortaleza.