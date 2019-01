Indígenas do Ceará protestam contra a transferência de demarcação de terras da Funai

Indígenas do Ceará realizaram na manhã desta quinta-feira (31) protesto em defesa de direitos e contra a transferência de ações de competência da Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério da Agricultura, como a demarcação de terras indígenas.

De acordo com a liderança indígena do povo Pitaguary Maracanaú, Maria da Conceição Alves Feitosa, a Ceiça Pitaguary, o ato é nacional e o decreto assinado vai prejudicar várias comunidades no estado. As invasões são uma delas.

"O decreto será uma grande derrota do nosso povo. Seremos prejudicados. Por isso essa marcha para tentar sensibilizar as autoridades competentes. As terras indígenas estão sendo invadidas em vários locais e ocupadas ilegalmente, após a aprovação da Medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro", disse.

Ceiça Pitaguary afirmou que o protesto teve início às 8 horas na Praça Luíza Távora, com a entrega do Livro Violações de Direitos Indígenas no Ceará: Terra, Educação, Previdência e Mulheres, aos grupos que estavam presentes. Depois, segundo a líder indígena, o grupo seguiu para a Defensoria Pública da União (DPU) e para o Ministério Público Federal (MPF) onde deram entrada a ações judiciais. O ato terminou na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Bairro Dionísio Torres.