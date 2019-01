Incêndio destrói casa na noite do Réveillon em Maracanaú

Um incêndio destruiu a residência de um casal no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, por volta de 0h10 desta terça-feira (1º). Segundo moradores da área, uma faísca de fogos de artifício atingiu a cama do casal e as chamas se espalharam rapidamente. Os proprietários estavam numa igreja, comemorando a virada do ano.

"Eu estava na hora da ceia e foram me avisar que a casa estava pegando fogo. Quando eu vi, me desesperei. Acabou tudo, não tem mais nada. Eu construí ela aos poucos com muito sacrifício", disse aos prantos a dona da residência, Keully Pocina.

Ainda segundo Keully, a casa não era forrada e, por isso, a faísca conseguiu atingir a cama. No momento do incêndio, os vizinhos estavam comemorando a chegada do ano novo, quando foram surpreendidos pelas chamas. "A gente estava comemorando e quando vimos ficamos com medo, porque o fogo já estava atingindo a fiação. É algo que marca a passagem do ano novo", contou o morador Renato Vasconcelos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou ao local as chamas já haviam consumido grande parte da estrutura. Apenas um guarda-roupa não foi danificado.

Durante a manhã desta terça-feira, os donos voltaram ao local para verificar o que havia restado e limpar o local.