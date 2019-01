Um incêndio atingiu o Departamento de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no campus do Itaperi, na noite desta segunda-feira (14). De acordo com a universidade, o incêndio não foi criminoso.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 20h30. Segundo a corporação, a principal hipótese é de que o fogo começou com um curto-circuito.

Ninguém ficou ferido e ainda não há informações se foi destruído algum equipamento dentro da Universidade.