Implantação de calçadas e quiosques nas ruas Liberato Barroso e General Sampaio inicia no domingo

As obras do projeto Novo Centro seguem com intervenções nas ruas Liberato Barroso, trecho entre General Sampaio e Floriano Peixoto, e General Sampaio, entre Liberato Barroso e Guilherme Rocha, a partir deste domingo (3). As intervenções são para implantação de calçadas e quiosques. O projeto está em execução desde agosto de 2018.

As reformas também contemplam novo mobiliário urbano, iluminação, drenagem e paisagismo, segundo a Secretaria Regional Centro. A previsão é que os dois trechos fiquem prontos em julho deste ano.

A novidade da obra é o plano de cabeamento interno das operadoras de energia e telefonia. O plano foi doado à Prefeitura de Fortaleza pela Enel e será implementado no Centro, pela primeira vez.

Novo Centro

O projeto prevê ordenamento do comércio informal, estímulos a ocupação habitacional, ações de cultura e turismo, instalações de galpões criativos de moda e políticas de apoio às pessoas em situação de rua. Além das intervenções de infraestrutura e mobilidade, com a implantação de ciclofaixas, ciclovias, faixas exclusivas de ônibus e a construção do Terminal Aberto ao lado da Praça José de Alencar, que deve ser reformada, informou a Regional.

Para as pessoas em situação de rua está prevista a implantação da Pousada Social com até 100 vagas, além da destinação de vagas para o programa de Aluguel Social.

Faixas exclusivas de ônibus serão implantadas na Avenida Duque de Caxias e nas Ruas João Moreira e Castro Silva.

No próximo mês de março, a Rua Barão do Rio Branco vai receber o “Calçada Viva”, projeto que foi aplicado no entorno de algumas vias do Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema.

As ações do programa Novo Centro têm prazo de 12 meses para conclusão.