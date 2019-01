Imparh oferta 566 vagas para teste de nível em cursos de idiomas

O Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está ofertando 566 vagas para teste de nível. As inscrições estão abertas até 5 de fevereiro. São vagas para os cursos de português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Para se inscrever, o candidato deve comparecer à Secretaria Escolar do Imparh. A quantidade de vagas por curso e horários disponíveis podem ser visualizados no edital.

Para concorrer, é preciso ter ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos, além de conhecimento no idioma que desejam cursar para ingressar em um semestre mais avançado. De acordo com a disponibilidade, o candidato pode concorrer a uma vaga entre o segundo e o penúltimo semestre do curso.

O processo de seleção é por meio de uma prova objetiva, com 25 questões, sobre conhecimentos específicos da língua escolhida pelo candidato.

Os aprovados vão pagar uma taxa semestral única, no valor de R$80 para estudantes dos idiomas estrangeiros, e de R$ 110 para o idioma de português, pois custeia o material didático do semestre letivo. As aulas iniciam no dia 20 de fevereiro.