O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Ceará, ligado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), está com vagas abertas para estágio em Fortaleza, Eusébio e Maracanaú.

As vagas são para as áreas de designer gráfico, marketing, administração, ciências contábeis, engenharia de produção, informática, educação física, ciências econômicas e técnico em eletrônica.

A remuneração varia entre R$ 600 e R$ 998, a depender da função.

O candidato interessado deve realizar um cadastro no site do IEL Ceará.