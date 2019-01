Idoso de 80 anos perde controle de carro e cai dentro do canal da Avenida Eduardo Girão

Um carro caiu dentro do canal da Avenida Eduardo Girão, no bairro Jardim América, na manhã desta quarta-feira (16). O motorista, que não teve a identidade revelada, é um idoso com cerca de 80 anos e, segundo testemunhas, perdeu o controle do carro. O motorista foi socorrido por comerciantes da área e não teve ferimentos graves.

Outro condutor, Robério Damasceno, passou pelo local na hora do acidente e registrou em vídeo o momento em que o idoso sai do canal.

Voluntários conseguiram uma escada para o homem subir do canal. Nas imagens, é possível ver o quando ele sobre os degraus com a ajuda de outras pessoas. O veículo não chegou a cair na água, ficou inclinado próximo à estrutura do canal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o acidente. Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que agentes estão no local para orientar o tráfego e confirmaram os relatos das testemunhas de que o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no canal.