Iate Clube de Fortaleza reúne duas mil pessoas para assistir sete minutos de queima de fogos

Por volta de 22h, turistas e cearenses começaram a chegar no Iate Clube de Fortaleza. Famílias de bairros nobres da cidades estiverem presentes no evento. Segundo o comodoro Licínio Corrêa, o espaço reuniu cerca de duas mil pessoas. Para a chegada de 2019, a organização do evento preparou uma queima de fogos de sete minutos.

"Estamos feliz por organizar esse evento. Nós conseguimos consolidar uma festa consolidada. Anualmente, o público é formado por 70% de turistas e, outros 30%, de um quadro social de Fortaleza", declarou o comodoro.



A atração principal do evento foi a cantora bania Carla Cristina. O evento ainda contou com apresentações de Renato Assunção e do instrumentista Luisinho Magalhães.