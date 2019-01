Homem com transtorno mental sobe em teto de ônibus e Polícia é acionada 

Um homem com transtorno mental subiu no teto de um ônibus na manhã desta terça-feira (22), na Avenida João Pessoa, no bairro Benfica. Moradores acordaram com o barulho da confusão e chegaram até a pensar que se tratava de um assalto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, populares acionaram a Polícia Militar para retirar o homem que estava descontrolado em cima do coletivo. O homem foi levado para o hospital mental de Messejana.

Um morador gravou a cena da janela do apartamento com um celular. É possível ver o homem em cima do ônibus, sentado, e em alguns momentos ele anda um pouco desorientado. Um policial sobe no coletivo para tirar o homem do ônibus. O homem pula em cima da viatura e depois cai no chão. As imagens foram borrada para preservar a identidade do rapaz.

Muitos moradores e motoristas pararam para ver a cena.

Francisco Matos, que fez as imagens, acordou com o barulho . "Tomei um susto com o barulho, ele tava gritando e tava alterado. A gente sempre pensa que é assalto. Eu sempre vejo alguém correndo aqui por conta de assalto, nas paradas", disse.