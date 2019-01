HGF realiza campanha para doação de frascos de vidro para armazenar leite materno

O ato de amamentar pode envolver mais pessoas que a lactante e o bebê. Além do leite materno, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) também precisa de apoio para armazenar o alimento doado. Atualmente, há 40 bebês que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e dependem não só das doações de leite materno, mas também de frascos de vidro para conservar o sustento.

Os frascos adequados para esse processo são aqueles de vidro com tampas de plástico, como por exemplo, os de maionese ou café solúvel. Após a doação, o material é esterilizado, assim fica seguro, pois é resistente ao congelamento e descongelamento. Esse processo evita que o leite não perca os seus nutrientes. Também não acumula cheiro e nem resíduos com o uso da tampa de plástico.

Maricélio Nogueira Barros, 68, é uma doador regular de frascos de vidro para o Banco de Leite do Humano (BLH) do HGF. A cada 15 dias, ele solicita que o HGF busque os frascos recolhidos na empresa onde trabalha. Maricélio costuma entregar em média 60 frascos por mês.

“As pessoas devem ajudar ao próximo. Eu sempre tive esse instinto, sempre gostei de ajudar a quem precisa, e eu me emociono muito quando realizo esses atos. Eu me sinto completo sabendo que pude ajudar alguém”, ressalta o doador.

A coordenadora do BLH, Lúcia Virgínia, ressalta que mesmo quem não está amamentando pode ajudar. “Qualquer cidadão que queira se colocar como amigo do peito pode fazer sua campanha no condomínio, na sua igreja ou até mesmo no seu trabalho. A doação de leite humano não depende só da doadora que tenha o leite excedente, qualquer cidadão pode ter a mesma atitude do seu Maricélio, que graças a Deus nos ajuda muito”, explica Lúcia Virgínia.

Como doar

O Banco de Leite Humano do HGF atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e realiza frequentemente campanhas para a arrecadação de frascos de vidro. A mãe pode solicitar a coleta do leite materno na própria residência.

“O HGF tem um veículo que recolhe o leite todos os dias da semana, em dois turnos. As equipes levam às mães um kit doação para realizar a ordenha de forma correta. Há também serviços de orientação e tira-dúvidas sobre aleitamento materno”, ressalta.

Saiba mais

Hospital Geral de Fortaleza

Rua. Ávila Goulart, 900 - Papicu

Telefone: (85) 3101-3335