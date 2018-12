Guincho da AMC bate em carro que seria rebocado no Dionísio Torres; veja flagrante em vídeo

Um caminhão-guincho da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) bateu num carro estacionado na esquina das ruas Visconde de Mauá e Cel. Alves Teixeira, no bairro Dionísio Torres, na manhã desta quarta-feira (5). O reboque preparava a rampa para rebocar o veículo parado em local irregular, mas o motorista se aproximou demais e acabou atingindo o gol branco. A ação atrapalhada foi registrada em vídeo.

Os agentes orientavam os responsáveis pelo reboque quando o caminhão colidiu com a frente do carro. A gravação foi feita enviada com exclusividade ao Sistema Verdes Mares (SVM) por um leitor que prefere não se identificar.

Segundo ele, o automóvel pertence a uma mulher que ficou desesperada ao presenciar o acidente. Em seguida, ela deixou o local com uma pessoa. O carro dela foi levado, mesmo assim.

Em nota, a AMC informou que, "neste caso específico, o dono do veículo será ressarcido pelo dano causado ao mesmo".

O órgão também explicou qual o procedimento a ser adotado: "o proprietário deve abrir um protocolo em uma das cinco Centrais de Atendimento da AMC e solicitar o ressarcimento. Caso seja comprovado que o dano foi causado durante a operação, haverá o reembolso".