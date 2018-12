Guia Conhecendo o Ceará é relançado

Para se divertir, relaxar, viajar, festejar e se deliciar com uma boa culinária, o Ceará tem opções para todos os gostos. Mas os melhores 100 lugares para se conhecer na Terra do Sol podem ser conferidos no Guia Conhecendo o Ceará, uma publicação do Jornal Diário do Nordeste que será relançada na próxima quarta, dia 26 de dezembro, encartada no Jornal Diário do Nordeste. O guia também será distribuído nos principais pontos turísticos do Estado em pleno período de alta estação turística.

Considerado uma referência para o turismo cearense, o Guia Conhecendo o Ceará dá dicas dos melhores restaurantes, barracas de praia, docerias, cafeterias, sorveterias, bares, hotéis e atrações turísticas que todo visitante precisa conhecer em Fortaleza e nas principais cidades do interior cearense.

A seleção dos lugares imperdíveis foi feita por um time de 13 especialistas com diferentes perfis profissionais, que têm em comum o hábito de frequentar o que de melhor a cidade e o estado têm a oferecer em matéria de entretenimento, lazer e gastronomia.

Informações

Para facilitar a vida do turista, o guia traz informações como faixa de preço dos estabelecimentos, acessibilidade e as principais comodidades oferecidas nos lugares indicados. A publicação, que é bilíngue (português e inglês), informa ainda os principais pontos turísticos que valem a pena conhecer, tanto em Fortaleza como no interior do Estado.

O relançamento da 8ª edição do Guia Conhecendo Ceará é uma realização do Diário do Nordeste, com o patrocínio da Assembleia Legislativa e Governo do Estado do Ceará e apoio da Prefeitura de Fortaleza.