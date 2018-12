Grandes obras de mobilidade em Fortaleza ficam para 2019

De maior ou menor porte, obras de mobilidade urbana impactam a rotina de motoristas e pedestres, principalmente em grandes corredores de transporte. Em 2018, Fortaleza passou por diversas intervenções na infraestrutura de tráfego. A nova Aguanambi, por exemplo, foi entregue nessa sexta (28), após quase três anos de obras.

A tendência é que 2019 repita o feito. O novo ano terá como protagonistas, no núcleo mobilidade, a finalização do túnel da Av. Alberto Sá, o início da obra de duplicação do viaduto da BR-116, a continuação da requalificação da Beira-Mar e a duplicação da Av. Sargento Hermínio.

No último dia 22, a Prefeitura liberou o tráfego de veículos no túnel longitudinal de 370 metros da Via Expressa, construído na Avenida Almirante Henrique Saboia, no trecho entre as Avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont. A obra, iniciada em dezembro de 2017, faz parte de um pacote de R$ 67 milhões, junto com o túnel no cruzamento entre a Av. Alberto Sá com a Via Expressa. Este está previsto para o segundo semestre de 2019.

FOTO: JOSÉ LEOMAR

Outra intervenção aguardada é a duplicação do viaduto sobre a BR-116, à altura do Makro, no bairro Aerolândia. O processo já está em licitação, segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

A expectativa é dar início às obras - com recursos de R$ 13,4 milhões liberados pela Caixa Econômica Federal - no início de 2019, quando deve ser iniciada a contagem de 18 meses para a conclusão.

Requalificação

A Av. Sargento Hermínio já havia sido duplicada entre a Av. José Jatahy e a Rua Padre Anchieta. A segunda parte da obra, iniciada em outubro através de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, fará a duplicação de mais 1,5 km entre as avenidas Olavo Bilac e Padre Anchieta.

A via passará a ter quatro faixas e uma ciclovia no canteiro central. O prazo das obras é de 18 meses, com previsão de entrega para maio de 2020. Já a turística Beira-Mar passará todo o ano de 2019 em intervenções, que englobam melhorias urbanísticas e de mobilidade e a construção de um novo calçadão, entre a Praia do Meireles e a Enseada do Mucuripe.

As obras estão orçadas em aproximadamente R$ 40 milhões e vão contar com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Iniciadas em agosto, elas devem se prolongar até o segundo semestre de 2020.

Aguanambi e BR-116

Além disso, a Prefeitura concluiu, neste ano, a requalificação da Av. Aguanambi, que possibilitará a operação da primeira etapa do Corredor Expresso Messejana/Centro. Foram liberadas seis estações de ônibus junto ao canteiro central da avenida, além do tráfego do viaduto construído sobre a rotatória. Melhoria para quem vem de Messejana, cujo novo Terminal de Ônibus foi reinaugurado em junho com ampliação de 70% do espaço. A área da Regional VI também deve ser beneficiada por intervenções num trecho de 12 quilômetros da rodovia BR-116, entre a rotatória da Aguanambi e o Terminal de ônibus.

A extensão deve receber o mesmo tratamento viário da nova Aguanambi. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, as intervenções passarão por licitação em breve e devem ser iniciadas em meados de março ou abril de 2019, também em parceria com o Governo do Estado.

FOTO: HERMANN RABELO

As obras devem dar à BR-116 um status de “avenida”. “A gente já tem a permissão para fazer obras”, garante o chefe do Executivo municipal. Para isso, a Prefeitura fez um pedido de municipalização junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Roberto Cláudio destaca que deverá ser dada prioridade ao transporte público e à redução da velocidade.

Outro Corredor Expresso a ser trabalhado no ano que vem é o Fernandes Távora/Expedicionários, cujo projeto já foi finalizado e aprovado, segundo a Seinf. Parte da intervenção já foi implantada com a alargamento e a extensão da Avenida Germano Frank, na Parangaba, que recebeu faixa exclusiva de ônibus, assim como as ruas Almirante Rubim e César Rosas.

Repasse

A implantação total, que prevê a urbanização e a adequação viária de ruas e avenidas, depende atualmente do repasse de recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU). Quando concluído, o corredor ligará o Terminal da Parangaba até o Centro da cidade, por meio de faixas expressas e/ou exclusivas.

Conforme a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), também estão em curso as implantações de mais dois binários em Fortaleza: um na Avenida José Leon com Rua Vereador Pedro Paulo, no bairro Jardim das Oliveira, e o segundo binário da Avenida Santos, que envolverá a via e a Rua Desembargador Lauro Nogueira, no bairro Papicu.

Em 2018, foram implantados quatro binários na Capital, aumentando para 21 o número de equipamentos desse tipo na cidade.